"Барселона" нашла замену Альбе в "Валенсии"
"Барселона" проявляет интерес к левому защитнику "Валенсии" Хосе Гайя, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Гайя может заменить в "Барселоне" защитника Жорди Альбу, на которого не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман.
Сумма отступных в контракте Гайя составляет 50 миллионов евро, а "Валенсия" не горит желанием его продавать.
25-летний Гайя является воспитанником "Валенсии". За "летучих мышей" он провел 227 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|20
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
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|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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