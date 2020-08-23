"Барселона" нашла замену Альбе в "Валенсии"

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"Барселона" нашла замену Альбе в "Валенсии"

"Барселона" проявляет интерес к левому защитнику "Валенсии" Хосе Гайя, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Гайя может заменить в "Барселоне" защитника Жорди Альбу, на которого не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман. 

Сумма отступных в контракте Гайя составляет 50 миллионов евро, а "Валенсия" не горит желанием его продавать.

25-летний Гайя является воспитанником "Валенсии". За "летучих мышей" он провел 227 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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