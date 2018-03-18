"Барселона" нашла замену Бускетсу

Теги барселонасерхио бускетсаяксфренки де йонг

"Барселона" нашла замену БускетсуКаталонская "Барселона" нашла замену своему ключевому полузащитнику Серхио Бускетсу, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" заинтересовались игроком средней линии амстердамского "Аякса" Френки де Йонгом. В 20-летнем хавбеке в "Барсе" видят альтернативу своему "опорнику", который в последнее время стал чаще подвергаться травмам.

В нынешнем сезоне де Йонг забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, у "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Бред какой-то. Он только в основе Аякса закрепится пытается, а тут уже Барселона, да и вместо Бускетса. Дали бы этим детям хоть 3-4 года поиграть вместе и наслаждаться футболом, а не полировать лавку с большим контрактом.

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