"Барселона" нашла замену Бускетсу

Каталонская "Барселона" нашла замену своему ключевому полузащитнику Серхио Бускетсу, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" заинтересовались игроком средней линии амстердамского "Аякса" Френки де Йонгом. В 20-летнем хавбеке в "Барсе" видят альтернативу своему "опорнику", который в последнее время стал чаще подвергаться травмам.

В нынешнем сезоне де Йонг забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, у "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов. | soccernews.ru