"Барселона" нашла замену для Агуэро

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"Барселона" нашла замену для Агуэро

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани заинтересовал "Барселону", сообщает Diario AS.

По информации источника, "сине-гранатовые" видят в уругвайце краткосрочную замену для Серхио Агуэро, который пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем.

"Красные дьяволы" могут продать 34-летнего футболиста зимой, чтобы не потерять его через полгода бесплатно.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 8 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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