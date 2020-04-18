"Барселона" нашла замену для Фирпо

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"Барселона" нашла замену для Фирпо

"Барселона" определилась с приоритетным вариантом усиления левого фланга обороны на случай ухода из клуба Хуниора Фирпо.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" остановили выбор на защитнике "Аякса" Николасе Тальяфико.

Амстердамский клуб в прошлом году уговорил футболиста не покидать команду, пообещав отпустить его по окончании этого сезона.

"Барса" уже контактирует с агентом аргентинца, чья рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Тальяфико сыграл за "Аякс" 38 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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