"Барселона" нашла замену Иньесте

Теги манчестер ситиилкай гюндоганбарселона

"Барселона" нашла замену Иньесте"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

По данным The Sun, немец должен заменить хавбека Андреса Иньесту, который недавно перебрался в японский "Виссел Кобе".

За Гюндогана каталонцам придется заплатить около 57 миллионов евро.  Сам игрок заинтересован в переезде на "Камп Ноу".

В минувшем сезоне Гюндоган провел 54 матча во всех турнирах и забил шесть голов.

Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Претенденты на вторую путевку в плей-офф встретятся в очном поединке: Дания сыграет с Перу

Претенденты на вторую путевку в плей-офф встретятся в очном поединке: Дания сыграет с Перу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов