"Барселона" нашла замену Иньесте

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

По данным The Sun, немец должен заменить хавбека Андреса Иньесту, который недавно перебрался в японский "Виссел Кобе".

За Гюндогана каталонцам придется заплатить около 57 миллионов евро. Сам игрок заинтересован в переезде на "Камп Ноу".

В минувшем сезоне Гюндоган провел 54 матча во всех турнирах и забил шесть голов.

Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru