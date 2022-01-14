"Барселона" нашла замену Люку де Йонгу в "Наполи"

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"Барселона" нашла замену Люку де Йонгу в "Наполи"

Фото твиттер Дриса Мертенса

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс заинтересовал "Барселону", сообщает Fichajes.

По информации источника, "сине-гранатовые" видят в бельгийце замену для Люка де Йонга.

Каталонский клуб хочет заполучить 34-летнего футболиста по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.

В нынешней кампании Мертенс сыграл за "Наполи" 19 матчей и забил 7 голов. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" может расстаться с де Йонгом ради Холанда. | http://soccernews.ru
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