"Барселона" нашла замену Люку де Йонгу в "Наполи"
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс заинтересовал "Барселону", сообщает Fichajes.
По информации источника, "сине-гранатовые" видят в бельгийце замену для Люка де Йонга.
Каталонский клуб хочет заполучить 34-летнего футболиста по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.
В нынешней кампании Мертенс сыграл за "Наполи" 19 матчей и забил 7 голов. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" может расстаться с де Йонгом ради Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Атлетико" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
"Астон Вилла" работает над трансфером вратаря сборной Швеции
-
"Спартак" нацелился на нападающего "Интера"
-
Защитник "Баварии" отказал "Ньюкаслу"
-
"Марсель" перехватил трансферную цель "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда
-
"Бешикташ" хочет усилиться экс-форвардом "Локомотива"
-
ПСЖ назвал цену на Икарди
-
"Барселона" нашла замену Люку де Йонгу в "Наполи"
-
Шевченко отреагировал на слухи о скором увольнении из "Дженоа"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с основным кандидатом на пост главного тренера
-
Главные новости дня: 13 января
-
"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии
-
Болельщики "Милана" посвятили Шевченко баннер на игре с "Дженоа"
-
"Рубин" согласовал трансфер нападающего "Локомотива"
-
Чернов: "Мне кажется, Головин очень сильно скучает по России"
-
"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
-
Роналду высказался о сравнениях с Леброном и Брэди
-
Кубок Африки: Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина Фасо
-
"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14