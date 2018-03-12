"Барселона" нашла замену Мине

Защитник "Лацио" Стефан Де Врей попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщают испанские СМИ, каталонцы намерены подписать игрока на замену Йерри Мине, которого планируют отправить в аренду для получения опыта.

Отметим, что соглашение Де Врея с "Лацио" истекает этим летом и он может достаться "Барселоне" совершенно бесплатно.

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