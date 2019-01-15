"Барселона" нашла замену Муниру

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"Барселона" нашла замену Муниру

"Барселона" нашла замену нападающему Муниру Эль-Хаддади, который несколько дней назад перебрался в "Севилью".

Как сообщает Football Espana, каталонский клуб собирается подписать форварда "Жироны" Кристиана Стуани. "Блауграна" готова выплатить за 32-летнего футболиста полную сумму отступных в размере 15 миллионов евро.

В текущем сезоне уругвайский бомбардир забил 12 голов в 17 матчах. Это третий результат в гонке голеадоров испанской Примеры.

Контракт Стуани с "Жироной" рассчитан до июня 2020 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

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