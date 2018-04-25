"Барселона" нашла замену Пике в Англии

"Барселона" проявляет интерес к левому защитнику "Челси" Маркосу Алонсо, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб видит Алонсо на позиции центрального защитника в качестве преемника Жерара Пике. В "Барселоне" считают, что он сможет заиграть в центре обороны благодаря высокому росту и отличной тактической подготовке.

Впрочем приобрести 27-летнего Алонсо будет непросто, так как "Челси" не хочет с ним расставаться. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.

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