"Барселона" нашла замену Пике в "Атлетико"

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"Барселона" нашла замену Пике в "Атлетико"

"Барселона" проявляет интерес к бразильскому защитнику мадридского "Атлетико" Фелипе Монтейро, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет арендовать футболиста на полгода. В составе "Барселоны" Фелипе мог бы заменить Жерара Пике, который пропустит около четырех месяцев из-за травмы колена. Впрочем, "Атлетико" пока не хочет отпускать игрока, так как рассчитывает побороться за победу в трех турнирах.

В нынешнем сезоне 31-летний Фелипе провел за "Атлетико" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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