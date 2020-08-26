"Барселона" нашла замену Суаресу в "Валенсии"

"Барселона" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Валенсии" Макси Гомесу, сообщает SER Deportivos Valencia.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Барселоны" уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. В составе "Барсы" Гомес может заменить своего соотечественника Луиса Суареса, на которого не рассчитывает новый главный тренер каталонцев Рональд Куман.

В минувшем сезоне 24-летний Гомес провел за "Валенсию" 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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