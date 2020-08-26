"Барселона" нашла замену Суаресу в "Валенсии"

Теги барселонаваленсиямакси гоместрансферы

"Барселона" нашла замену Суаресу в "Валенсии"

"Барселона" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Валенсии" Макси Гомесу, сообщает SER Deportivos Valencia. 

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Барселоны" уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. В составе "Барсы" Гомес может заменить своего соотечественника Луиса Суареса, на которого не рассчитывает новый главный тренер каталонцев Рональд Куман.

В минувшем сезоне 24-летний Гомес провел за "Валенсию" 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов