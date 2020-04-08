"Барселона" нашла замену тер Штегену, если он покинет клуб

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"Барселона" нашла замену тер Штегену, если он покинет клуб

"Барселона" проявляет интерес к камерунскому вратарю "Аякса" Андре Онане, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру голкипера на тот случай, если не сможет продлить контракт с немецким вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Ранее сообщалось, что каталонцы не могут удовлетворить финансовые требования немца и интерес к нему проявляет "Бавария".

24-летний Онана является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Аякс" 39 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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