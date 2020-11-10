"Барселона" нашла замену травмированному Фати

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"Барселона" нашла замену травмированному Фати

Тренерский штаб "Барселоны"определился с заменой травмированному нападающему Ансу Фати, который выбыл из строя на строк до четырех месяцев из-за операции на мениске, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в первую команду будет переведен полузащитник "Барселоны В" Конрад де ла Фуэнте. Хавбек ранее уже тренировался с основным составом и произвел хорошее впечатление на главного тренера Рональда Кумана.

19-летний де ла Фуэнте выступает за "Барселону" с 2018 года. Хавбек провел девять матчей за "Барселону В", забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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