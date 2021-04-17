"Барселона" нашла замену Умтити
Фото: AFP 2021 / MARCO BERTORELLO
"Барселона" намерена расстаться с защитником Самюэлем Умтити в летнее трансферное окно.
Как сообщает Transfer News Central со ссылкой на Mundo Deportivo, на замену 27-летнему французу "Барса" рассматривает Алессио Романьоли из "Милана".
Напомним, что соглашение Умтити с клубом рассчитано до лета 2023 года.
Романьоли является капитаном "россонери". Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Романьоли провел 28 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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