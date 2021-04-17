"Барселона" нашла замену Умтити

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"Барселона" нашла замену УмтитиФото: AFP 2021 / MARCO BERTORELLO

"Барселона" намерена расстаться с защитником Самюэлем Умтити в летнее трансферное окно.

Как сообщает Transfer News Central со ссылкой на Mundo Deportivo, на замену 27-летнему французу "Барса" рассматривает Алессио Романьоли из "Милана".

Напомним, что соглашение Умтити с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Романьоли является капитаном "россонери". Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Романьоли провел 28 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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