"Барселона" нашла замену Умтити в Бундеслиге

"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом для усиления центра обороны в связи с вероятным уходом из клуба Самюэля Умтити.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" остановились на кандидатуре защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано.

"Барса" готова купить перспективного француза уже в январе, однако им предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Арсенала".

21-летний Упамекано в текущем сезоне сыграл за "РБ Лейпциг" 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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