"Барселона" нашла замену Умтити в Бундеслиге
"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом для усиления центра обороны в связи с вероятным уходом из клуба Самюэля Умтити.
По информации Sport.es, "сине-гранатовые" остановились на кандидатуре защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано.
"Барса" готова купить перспективного француза уже в январе, однако им предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Арсенала".
21-летний Упамекано в текущем сезоне сыграл за "РБ Лейпциг" 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12