"Барселона" нашла замену Вейналдуму в Серии А

Фото: инстаграм Лоренцо Пеллегрини/Автор неизвестен

"Барселона" проявляется интерес к полузащитнику "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в летнее трансферное окно. Стоимость игрока может быть невысокой, так как его контракт с "Ромой" истекает через год. "Барселона" обратила внимание на Пеллегрини после того, как клубу отказал голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум, который решил перейти в ПСЖ.

В минувшем сезоне 24-летний Пеллегрини провел за "Рому" 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

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