"Барселона" назначила нового спортивного директора

Теги барселонароберт фернандес

"Барселона" назначила нового спортивного директораКаталонская "Барселона" назначила нового спортивного директора, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

"Хосеп Сегура был назначен спортивным директором футбольного клуба "Барселона". На своей новой должности он станет главой всей футбольной структуры клуба. Роберт Фернандес по-прежнему будет занимать пост технического секретаря первой команды с теми же обязанностями, которые у него были до сих пор", - сказано в сообщении клуба.

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