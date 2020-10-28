"Барселона" назначила временно исполняющим обязанности президента клуба

Председатель стратегической экономической комиссии "Барселоны" Карлес Тускетс стал временно исполняющим обязанности президента клуба. Об этом сообщается на официальном сайте.

Кроме того, было назначено временное правления из числа членов экономической комиссии и дисциплинарного комитета.

Напомним, вчера, 27 октября, стало известно об отставке Жозепа Бартомеу с поста президента каталонского клуба.

Новое правление в скором времени назначит выборы для формирования нового совета директоров.

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