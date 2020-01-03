"Барселона" назвала 12 задач Месси на 2020-й год
Пресс-служба "Барселоны" опубликовала список задач для капитана команды Лионеля Месси на 2020-й календарный год.
1. Стать лучшим бомбардиром в составе одной команды, превзойдя достижение Пеле.
2. Выиграть в пятый раз Лигу Чемпионов.
3. Выиграть 11-й титул чемпиона Испании.
4. Выиграть Кубок Испании.
5. Выиграть седьмой "Золотой мяч".
6. Выиграть четвёртую подряд "Золотую бутсу".
7. Стать рекордсменом по количеству наград "Пичичи" (вручается лучшему бомбардиру Примеры).
8. Установить новый рекорд по участию в Эль Класико.
9. Установить новый рекорд по количеству титулов в составе одной команды.
10. Установить рекорд по количеству матчей за «Барселону».
11. Стать лучшим бомбардиром в Лиге Чемпионов.
12. Выиграть Кубок Америки в составе сборной Аргентины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10