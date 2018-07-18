"Барселона" назвала "Арсеналу" цену на Гомеша

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"Барселона" назвала "Арсеналу" цену на ГомешаКаталонская "Барселона" назвала лондонскому "Арсеналу" цену на своего полузащитника Андре Гомеша, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" уведомили "канониров", что будут готовы отпустить 24-летнего хавбека на "Эмирейтс" в обмен на 22,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Барселону".

Напомним,  летом "Барселона" предлагала за Головина 30 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии
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ну купите уже этого гомеша за эти копейки надоели

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