"Барселона" назвала "Баварии" стоимость тер Штегена

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"Барселона" назвала "Баварии" стоимость тер Штегена

Мюнхенская "Бавария" всерьез нацелилась на вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, немецкий клуб надеется приобрести футболиста в летнее трансферное окно, но "Барселона" не собирается продавать его дешевле суммы отступных, которая составляет 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцам не удается договориться с тер Штегеном о продлении контракта, так как финансовые требования игрока не устраивают клуб.

В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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шнюк
шнюк

Странно, новость про Барсу, а дурачок её ещё не заплевал говном)

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jugulator
Пьянь

Появится еще, это смысл его жизни.

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