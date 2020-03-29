"Барселона" назвала "Баварии" стоимость тер Штегена
Мюнхенская "Бавария" всерьез нацелилась на вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, немецкий клуб надеется приобрести футболиста в летнее трансферное окно, но "Барселона" не собирается продавать его дешевле суммы отступных, которая составляет 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что каталонцам не удается договориться с тер Штегеном о продлении контракта, так как финансовые требования игрока не устраивают клуб.
В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Бавария" просит тер Штегена не продлевать контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
главное
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал аннулировать итоги чемпионата Англии
-
Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси
-
Эффектная футболистка сборной России Коваленко рассказала, почему у нее нет парня
-
Французский телеканал перепутал Месси с его иранским двойником
-
"Манчестер Сити" предоставил ложи и комнаты "Этихад" для обучения докторов
Лента новостей
-
"МЮ" зимой хотел купить Федерико Вальверде. "Реал" потребовал 500 миллионов евро
-
1
Бывший игрок "Барселоны" хочет пожаловаться на "Сьон" из-за разрыва контракта
-
1
Щесны рассказал, как Роналду извинился перед партнерами по "Ювентусу" за свое удаление
-
3
Хави рассказал, при каких условиях он бы возглавил "Барселону"
-
Экс-президент РФС сравнил чемпионат Беларуси с порнографией
-
2
Гюндоган оценил вероятность признания "Ливерпуля" чемпионом Англии
-
Ушел из жизни легендарный футболист "Атлетико"
-
Зе Луиш вместе со своей русской девушкой поучаствовал в челлендже с переодеванием и танцем
-
"Наполи" хочет удержать Руиса, которым интересуются "Реал" и "Барселона"
-
1
Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал аннулировать итоги чемпионата Англии
-
Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси
-
Легенда "Ювентуса" заявил о желании возглавить "Барселону"
-
Тедеско оценил шансы Бакаева заиграть в топ-5 чемпионате
-
Тедеско рассказал, кого из топ-игроков он хотел бы видеть в "Спартаке"
-
Эффектная футболистка сборной России Коваленко рассказала, почему у нее нет парня
-
2
"Барселона" назвала "Баварии" стоимость тер Штегена
-
"Челси" хочет выкупить Хакими у "Реала"
-
В Италии оценили вероятность возобновления сезона в начале мая
-
1
Французский телеканал перепутал Месси с его иранским двойником
-
Защитник "Спартака" Кутепов стал отцом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16