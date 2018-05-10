"Барселона" назвала цену на Дембеле

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"Барселона" назвала цену на ДембелеКаталонская "Барселона" назвала цену на своего вингера Усмана Дембеле, информирует испанская пресса.

Так. сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" вполне будут готовы расстаться с 20-летним французом, если за него потенциальный покупатель предложит не менее 120-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 22 матчах за "Барселону".

Напомним, Вальверде прокомментировал слухи о возможном уходе Дембеле. | soccernews.ru

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