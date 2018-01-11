"Барселона" назвала цену на Деулофеу

Теги барселонажерар деулофеунаполиинтер милан

"Барселона" назвала цену на Деулофеу

"Барселона" определилась с трансферной стоимостью вингера Жерара Деулофеу, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" готовы продать 23-летнего испанца за сумму от 18 до 20 миллионов евро.

Главными претендентами на Деулофеу считаются "Наполи" и "Интер". Неаполитанцы готовы удовлетворить финансовые требования каталонцев, но сам футболист больше склоняется к переходу в миланский клуб.

Не пропустите: "Барселона" подписала 4-летний контракт с Миной. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов