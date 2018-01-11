"Барселона" назвала цену на Деулофеу

"Барселона" определилась с трансферной стоимостью вингера Жерара Деулофеу, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" готовы продать 23-летнего испанца за сумму от 18 до 20 миллионов евро.

Главными претендентами на Деулофеу считаются "Наполи" и "Интер". Неаполитанцы готовы удовлетворить финансовые требования каталонцев, но сам футболист больше склоняется к переходу в миланский клуб.

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