"Барселона" назвала цену на Коутиньо

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"Барселона" назвала цену на КоутиньоКаталонская "Барселона" назвала цену на своего полузащитника Филиппе Коутиньо, интерес к которому проявляет ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" уведомили парижан, что уход 26-летнего хавбека с "Камп Ноу" возможен только в том случае, если за него потенциальный покупатель будет готов заплатить 400 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте.

Напомним, ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны". | soccernews.ru

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