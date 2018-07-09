"Барселона" назвала цену на Коутиньо

Каталонская "Барселона" назвала цену на своего полузащитника Филиппе Коутиньо, интерес к которому проявляет ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" уведомили парижан, что уход 26-летнего хавбека с "Камп Ноу" возможен только в том случае, если за него потенциальный покупатель будет готов заплатить 400 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте.

Напомним, ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны". | soccernews.ru