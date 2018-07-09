"Барселона" назвала цену на Коутиньо
Каталонская "Барселона" назвала цену на своего полузащитника Филиппе Коутиньо, интерес к которому проявляет ПСЖ.
Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" уведомили парижан, что уход 26-летнего хавбека с "Камп Ноу" возможен только в том случае, если за него потенциальный покупатель будет готов заплатить 400 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте.
Напомним, ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны". | soccernews.ru
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|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
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|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20