"Барселона" назвала цену на Семеду

"Барселона" определилась со стоимостью правого защитника Нелсона Семеду, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" оценили португальского фулбека в 50 миллионов евро.

Клуб планирует продать 26-летнего футболиста летом, о чём уже оповещён его агент Жорже Мендеш.

Семеду выступает за "Барсу" с лета 2017 года, сыграл 101 матч, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Не пропустите: Райола объяснил, почему де Лигт не перешёл в "Барселону". | http://soccernews.ru