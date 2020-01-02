"Барселона" назвала цену на Семеду
"Барселона" определилась со стоимостью правого защитника Нелсона Семеду, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" оценили португальского фулбека в 50 миллионов евро.
Клуб планирует продать 26-летнего футболиста летом, о чём уже оповещён его агент Жорже Мендеш.
Семеду выступает за "Барсу" с лета 2017 года, сыграл 101 матч, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
Не пропустите: Райола объяснил, почему де Лигт не перешёл в "Барселону". | http://soccernews.ru
главное
-
Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками
-
"Зенит" подписал форварда "Анжи"
-
Вечер ностальгии: 6 топ-игроков, которые стали топ-тренерами
-
УЕФА назвала топ-50 перспективных игроков, которые могут проявить себя в 2020 году. В списке 4 представителя РПЛ
Лента новостей
-
Нойер не рад приходу в "Баварию" голкипера Нюбеля
-
Ибрагимович официально стал игроком "Милана"
-
Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News
-
3
Ванда Нара: "Женская интуиция сказала мне: "Мауро должен покинуть Италию"
-
Чемберс пропустит до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена
-
2
"Барселона" назвала цену на Семеду
-
1
Ибрагимович определился с игровым номером в "Милане"
-
Два клуба АПЛ ведут борьбу за Рабьо
-
"Ювентус" объявил об уходе Перина в "Дженоа"
-
"Атлетико" и ещё три клуба поспорят за вингера "Милана"
-
"После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в "Рубин": Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками
-
"Зенит" подписал форварда "Анжи"
-
2
Клопп: "Полчаса проходит, прежде чем VAR определит, находятся ли ногти на ногах в офсайде"
-
1
"Лион" отклонил первое предложение "Челси" по Дембеле
-
Из "Зенита" в "Сочи" может перейти девятый игрок за год
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в Испании
-
Обамеянг опроверг слухи о желании покинуть "Арсенал"
-
Райола объяснил, почему де Лигт не перешёл в "Барселону"
-
"Ливерпуль" может усилиться двумя футболистами "Норвича"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10