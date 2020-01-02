"Барселона" назвала цену на Семеду

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"Барселона" назвала цену на Семеду

"Барселона" определилась со стоимостью правого защитника Нелсона Семеду, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" оценили португальского фулбека в 50 миллионов евро.

Клуб планирует продать 26-летнего футболиста летом, о чём уже оповещён его агент Жорже Мендеш.

Семеду выступает за "Барсу" с лета 2017 года, сыграл 101 матч, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Гном его семедил.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Круто,мендеш впарил мешку этого игрока уровня середняка апл)))

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