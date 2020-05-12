"Барселона" назвала цену на Семеду

Стало известно, сколько "Барселона" рассчитывает выручить с продажи правого защитника Нелсона Семеду.

По информации Catalunya Radio, "сине-гранатовые" оценили португальского фулбека в 50 миллионов евро.

26-летний футболист входит в сферу интересов "Баварии", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Интера".

В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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