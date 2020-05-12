"Барселона" назвала цену на Семеду

Теги нелсон семедубарселона

"Барселона" назвала цену на Семеду

Стало известно, сколько "Барселона" рассчитывает выручить с продажи правого защитника Нелсона Семеду.

По информации Catalunya Radio, "сине-гранатовые" оценили португальского фулбека в 50 миллионов евро.

26-летний футболист входит в сферу интересов "Баварии", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Интера".

В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

Не пропустите: Четыре игрока "Барселоны" отказались покидать клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конфликт Рабьо с "Ювентусом" усугубляется

Конфликт Рабьо с "Ювентусом" усугубляется

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов