"Барселона" назвала цену на Силлессена

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"Барселона" назвала цену на Силлессена

"Барселона" определилась со стоимостью вратаря Яспера Силлессена.

Как сообщает Marca, каталонцы готовы расстаться со своим голкипером, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Напомним, что сумма отступных в контракте Силлессена составляет 60 миллионов евро.

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