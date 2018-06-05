"Барселона" назвала цену на Силлессена

"Барселона" определилась со стоимостью вратаря Яспера Силлессена.

Как сообщает Marca, каталонцы готовы расстаться со своим голкипером, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Напомним, что сумма отступных в контракте Силлессена составляет 60 миллионов евро.

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