"Барселона" назвала цену на Видаля

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"Барселона" назвала цену на Видаля

"Барселона" готова во время летнего трансферного окна продать полузащитника Артуро Видаля, сообщает Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" оценивают звёздного хавбека в 15-20 миллионов евро.

Претендуют на 32-летнего чилийца "Ньюкасл", "Интер" и "Ювентус".

В текущем сезоне Видаль сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

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