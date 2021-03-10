"Барселона" назвала цену за Роберто

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто может сменить команду в летнее трансферное окно.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года и пока не известно, будет ли он продолжен, сообщает Mundo Deportivo. Решение о том, останется ли игрок в Каталонии или будет продан, будет зависеть от мнения главного тренера Роналда Кумана.

"Барселона" назвала сумму, которую хочет получить за 29-летнего защитника. Клуб рассмотрит предложения от 60 млн евро.

Напомним, Серхи Роберто является воспитанником "блауграны". В составе клуба он 6 раз выигрывал Ла Лигу, дважды Лигу Чемпионов и пять рад побеждал в Кубке Испании.

В текущем сезоне Роберто провел 8 матчей в Чемпионате Испании. На его счету 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.