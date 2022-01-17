"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

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"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

Фото твиттер Френки де Йонга

"Барселона" готова вести переговоры о продаже полузащитника Френки де Йонга, сообщает El Nacional.

По информации источника, "сине-гранатовые" согласятся отпустить голландца за 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Челси" предложил за хавбека 40 миллионов евро.

24-летний футболист также интересен "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне де Йонг забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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