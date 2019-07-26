"Барселона" назвала дату возвращения Суареса к тренировкам с командой

Стало известно, когда нападающий "Барселоны" Луис Суарес приступит к тренировкам с командой.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 32-летний уругваец вернётся к занятиям 31 июля.

Сейчас же звёздный форвард находится в расположении каталонского клуба и работает индивидуально.

Тем временем, другие игроки "Барсы" участвуют в предсезонном туре в Японии.

Суарес прибыл из отпуска позднее остальных в связи с участием в Кубке Америки-2019.

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