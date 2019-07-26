"Барселона" назвала дату возвращения Суареса к тренировкам с командой
Стало известно, когда нападающий "Барселоны" Луис Суарес приступит к тренировкам с командой.
Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 32-летний уругваец вернётся к занятиям 31 июля.
Сейчас же звёздный форвард находится в расположении каталонского клуба и работает индивидуально.
Тем временем, другие игроки "Барсы" участвуют в предсезонном туре в Японии.
Суарес прибыл из отпуска позднее остальных в связи с участием в Кубке Америки-2019.
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|Севилья
|38
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|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
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|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
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|Уэска
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|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32