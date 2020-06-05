"Барселона" назвала диагноз Месси

Стал известен характер травмы капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 32-летний футболист получил лёгкое повреждение квадрицепса, из-за чего пока занимается индивидуально.

Ожидается, что через несколько дней звёздный аргентинец вернётся к тренировкам в общей группе.

Ранее стало известно, что Месси сможет сыграть с "Мальоркой" в матче, который состоится 13 июня в 23:00 по московскому времени.

Нападающий в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 поединке в составе "сине-гранатовых".

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