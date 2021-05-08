"Барселона" назвала диагноз травмированного Бускетса

Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 35-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (0:0).

У футболист каталонского клуба диагностирован перелом верхней челюсти. Сроки восстановления игрока не называются. Травму хавбек получил в результате столкновения головами с защитником "Атлетико" Стефаном Савичем.

В нынешнем сезоне 32-летний Бускетс провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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