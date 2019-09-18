"Барселона" назвала диагноз травмированного Жорди Альбы

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"Барселона" назвала диагноз травмированного Жорди Альбы

"Барселона" потеряла из-за травмы основного левого защитника Жорди Альбу.

У 30-летнего футболиста возникли проблемы со здоровьем во время матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Как сообщает официальный сайт "блауграны", медицинское обследование выявило у испанского фулбека повреждение задней поверхности бедра левой ноги.

Сроки восстановления ключевого игрока "Барсы" пока неизвестны.

В текущем сезоне Альба провёл за "сине-гранатовых" 5 матчей и забил 1 гол.

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