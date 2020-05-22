"Барселона" назвала "Эвертону" стоимость Тодибо

Стало известно, за какую сумму "Барселона" готова продать "Эвертону" защитника Жан-Клера Тодибо.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" намерены выручить от трансфера француза 25 миллионов евро плюс бонусы в размере 2 миллионов.

Сейчас 20-летний футболист выступает на правах аренды за "Шальке", который хочет его выкупить, но не может позволить себе столь дорогостоящую сделку.

Также интерес к Тодибо проявляют "Интер" и "Рома", но фаворитом в гонке за центрбеком является "Эвертон".

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