"Барселона" назвала имя нового спортивного директора

Новым спортивным директором "Барселоны" назначен Рамон Планес, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

На этом посту он сменил уволенного Эрика Абидаля. Стоит отметить, что Планес с 2018 года являлся заместителем Абидаля.

Ожидается, что бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон войдет в тренерский штаб "Барселоны".

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