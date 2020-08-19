"Барселона" назвала имя нового спортивного директора

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"Барселона" назвала имя нового спортивного директора

Новым спортивным директором "Барселоны" назначен Рамон Планес, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

На этом посту он сменил уволенного Эрика Абидаля. Стоит отметить, что Планес с 2018 года являлся заместителем Абидаля.

Ожидается, что бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон войдет в тренерский штаб "Барселоны".

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