"Барселона" назвала "Интеру" условия перехода Рафиньи Алькантары

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара во время зимнего трансферного окна может перейти в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, каталонский клуб готов отдать 24-летнего бразильца в аренду с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.

Напомним, что интерес к Рафинье также проявляют "Валенсия" и "Сельта".

Не пропустите: "Интер" определился с альтернативой Мхитаряну. | http://soccernews.ru