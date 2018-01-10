"Барселона" назвала "Интеру" условия перехода Рафиньи Алькантары
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара во время зимнего трансферного окна может перейти в "Интер", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, каталонский клуб готов отдать 24-летнего бразильца в аренду с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.
Напомним, что интерес к Рафинье также проявляют "Валенсия" и "Сельта".
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