"Барселона" назвала капитана и вице-капитанов команды на новый сезон

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"Барселона" назвала капитана и вице-капитанов команды на новый сезон

"Барселона" назвала капитана и вице-капитанов команды на новый сезон.

Так, первым кандидатом на капитанскую повязку является Лионель Месси. Если же аргентинский форвард не будет участвовать в матчах, подменять его будут Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

Напомним, что ранее капитаном "Барсы" был Андрес Иньеста, однако текущим летом он перешёл в "Виссел Кобе".

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