"Барселона" назвала "Манчестер Сити" условие для обмена Семеду на Канселу

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"Барселона" назвала "Манчестер Сити" условие для обмена Семеду на Канселу

"Барселона" готова обменять Нелсона Семеду на защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, но при одном условии.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" рассчитывают заработать на этой сделке, поэтому хотят, чтобы "горожане" доплатили определённую сумму.

В текущем сезоне Канселу провёл за "Сити" 24 игры, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 36 миллионов евро.

На счету Семеду за указанный период 29 матчей и 5 результативных передач. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я смотрю,маразм леприкона достиг пика за последнее полугодие!Какая, нафиг, доплата?!В лес этого "величайшего" и закопать!Visca El Lepricon!

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