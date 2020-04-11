"Барселона" назвала "Манчестер Сити" условие для обмена Семеду на Канселу

"Барселона" готова обменять Нелсона Семеду на защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, но при одном условии.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" рассчитывают заработать на этой сделке, поэтому хотят, чтобы "горожане" доплатили определённую сумму.

В текущем сезоне Канселу провёл за "Сити" 24 игры, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 36 миллионов евро.

На счету Семеду за указанный период 29 матчей и 5 результативных передач. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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