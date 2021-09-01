"Барселона" назвала преемника номера Месси

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"Барселона" назвала преемника номера Месси

Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати получил 10-й номер, который ранее принадлежал Лионелю Месси, сообщается в официальном твиттере каталонского клуба.

"Наш новый номер 10. Сделано в Ла-Масии", - говорится в сообщении.

18-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Он провел за клуб 43 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. За сборную Испании сыграл 4 матча и забил 1 гол. Обладатель Кубка Испании.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Заслуженно.Фати будет нас радовать яркой игрой!И не станет выклянчивать деньги из бюджета как старая, никому не нужная, бестолковая, бесполезная ,аргентинская шваль картонная!Вискас Эль Барса!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Дали на сохранение, до прихода Короля футбола.

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