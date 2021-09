"Барселона" назвала преемника номера Месси

Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати получил 10-й номер, который ранее принадлежал Лионелю Месси, сообщается в официальном твиттере каталонского клуба.

"Наш новый номер 10. Сделано в Ла-Масии", - говорится в сообщении.

Our new number

Made in La Masia ❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx