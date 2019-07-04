"Барселона" назвала ПСЖ максимальную сумму, которую готова заплатить за Неймара
"Барселона" и ПСЖ ведут переговоры о трансфере нападающего Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб дал понять коллегам из Парижа, что заплатит за звёздного бразильца не более 170 миллионов евро.
Стоит отметить, что два года назад ПСЖ выложил за 27-летнего футболиста 222 миллиона евро.
Также отмечается, что "Барса" может задействовать в сделке по Неймару кого-то из следующих игроков - Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.
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|38
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|38
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|Валенсия
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|Хетафе
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