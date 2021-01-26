"Барселона" назвала размер клубного долга. Он превысил миллиард евро
"Барселона" на своём официальном сайте опубликовала финансовый отчёт за прошедший год.
Согласно документу, долг каталонского клуба составляет почти 1,2 миллиарда евро, из них 730 миллионов - это краткосрочная задолженность, то есть эти деньги нужно вернуть в ближайшее время.
"Сине-гранатовые" завершили прошлый сезон с чистым долгом в размере 488,4 миллиона евро. Сейчас ведутся переговоры с кредиторами об отсрочке выплат.
По информации El Mundo, финансовая ситуация в "Барсе" критическая, поэтому на сегодняшний день нельзя исключать банкротство клуба.
Не пропустите: "Барселона" должна "Ливерпулю" еще 29 миллионов евро за Коутиньо. | http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ готов платить Мбаппе на 15 миллионов евро больше, чем "Реал"
-
Главные новости дня: 25 января
-
Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине"
-
"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла Лиги
-
В "Челси" ждут, что Тухель будет на "Стэмфорд Бридж" уже в среду
Лента новостей
-
Гатти указал на связь победной серии "Барселоны" и отсутствия Месси в составе
-
Ларссон поделился мнением о менталитете россиян
-
Лэмпарду не дали попрощаться с игроками "Челси"
-
Кассано высказался о трансфере Кокорина в "Фиорентину"
-
Ндомбеле повторил достижение Павлюченко
-
Азмун не исключил скорый уход из "Зенита"
-
"Барселона" назвала размер клубного долга. Он превысил миллиард евро
-
ПСЖ готов платить Мбаппе на 15 миллионов евро больше, чем "Реал"
-
"Милан" нацелился на хавбека "Порту"
-
"Галатасарай" в третий раз арендовал игрока "Монако"
-
Балотелли не пустили на парковку стадиона "Брешии"
-
Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал ситуацию в клубе
-
СМИ узнали, когда Гомес присоединится к "Севилье"
-
Азмун высказался о шансах "Спартака" побороться за чемпионство в этом сезоне
-
Защитник "Реала" заразился коронавирусом
-
Главные новости дня: 25 января
-
Ндомбеле повторил достижение Павлюченко
-
Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине"
-
"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла Лиги
-
Стефано Пиоли: "Милан" хочет выиграть Кубок Италии, но нам не повезло с жеребьевкой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14