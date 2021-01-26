"Барселона" назвала размер клубного долга. Он превысил миллиард евро

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"Барселона" назвала размер клубного долга. Он превысил миллиард евро

"Барселона" на своём официальном сайте опубликовала финансовый отчёт за прошедший год.

Согласно документу, долг каталонского клуба составляет почти 1,2 миллиарда евро, из них 730 миллионов - это краткосрочная задолженность, то есть эти деньги нужно вернуть в ближайшее время.

"Сине-гранатовые" завершили прошлый сезон с чистым долгом в размере 488,4 миллиона евро. Сейчас ведутся переговоры с кредиторами об отсрочке выплат.

По информации El Mundo, финансовая ситуация в "Барсе" критическая, поэтому на сегодняшний день нельзя исключать банкротство клуба.

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