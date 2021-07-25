"Барселона" назвала "Роме" стоимость Лангле
Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен
Римская "Рома" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 15 миллионов евро. Впрочем, "Барселона" оценивает игрока в 25 миллионов. При этом сам Лангле не хочет менять клуб.
В прошлом сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14