"Барселона" назвала "Роме" стоимость Лангле

Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 15 миллионов евро. Впрочем, "Барселона" оценивает игрока в 25 миллионов. При этом сам Лангле не хочет менять клуб.

В прошлом сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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