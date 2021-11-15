"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Барселона" провела переговоры с нападающим "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб попросил футболиста пойти на снижение зарплаты. Сейчас он получает 18 миллионов в год, а "Манчестер Сити" готов компенсировать ему только половину в случае его перехода в "Барселону" в январе на правах аренды. Каталонцы не готовы платить ему такую зарплату, так как в этом случае клуб не сможет подписать еще одного игрока.

В нынешнем сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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