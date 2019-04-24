"Барселона" назвала стоимость Андре Гомеша

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"Барселона" назвала стоимость Андре Гомеша

"Барселона" готова летом продать португальского полузащитника Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб без проблем расстанется с 25-летним футболистом в обмен на 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Гомеш на правах аренды выступает за "Эвертон", сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Стоит отметить, что в июле 2016 года "Барселона" купила хавбека у "Валенсии" за 37 миллионов евро.

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