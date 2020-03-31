"Барселона" назвала стоимость Фирпо

"Барселона" готова по окончании текущего сезона продать левого защитника Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" оценивают перспективного фулбека в 20 миллионов евро.

23-летний испанец может перейти в "Рому" или стать частью сделки по трансферу Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Прошлым летом "Барса" купила Фирпо у "Бетиса" за 18 миллионов евро плюс бонусы до 12 миллионов. В дебютном сезоне игрок забил 1 гол в 17 матчах.

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