"Барселона" назвала стоимость Гомеша

Каталонская "Барселона" назвала стоимость своего полузащитника Андре Гомеша, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" будут готовы расстаться со своим 24-летним хавбеком за сумму не менее чем в 50 миллионов евро.

Напомним, португальцем интересовались туринский "Ювентус" и английский "Ливерпуль".

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