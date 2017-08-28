"Барселона" назвала стоимость Гомеша

Теги барселонаандре гомеш

"Барселона" назвала стоимость ГомешаКаталонская "Барселона" назвала стоимость своего полузащитника Андре Гомеша, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" будут готовы расстаться со своим 24-летним хавбеком за сумму не менее чем в 50 миллионов евро.

Напомним, португальцем интересовались туринский "Ювентус" и английский "Ливерпуль".

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комментарии
VCF

Вот только проблема в том, что за время проведенное в Барселоне, Гомеш - только дешевел...

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Flamenco

Бармолей придурок! Кому на хрен он нужен! Максимум 25-30 и то много за бревно!

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Конь

я дурак и сношаю свою сестру игоггоо

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Конь

Барса -Барса-не смешно. Гуано...

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