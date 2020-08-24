"Барселона" назвала стоимость Месси

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"Барселона" назвала стоимость Месси

"Барселона" определилась с ценой на своего капитана Лионеля Месси.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб готов продать главную звезду не менее чем за 700 миллионов евро. Это отступные в его контракте.

Сообщается, что аргентинец сможет покинуть "Камп Ноу", если сам подаст запрос на трансфер. В противном случае его сохранят в составе.

Напомним, что 33-летний Месси задумался об уходе из "Барсы" после позорного поражения от "Баварии" в ЛЧ со счётом 2:8.

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