"Барселона" назвала стоимость Мунира

Теги барселонабайер леверкузенмунир эль-хаддади

"Барселона" назвала стоимость МунираКаталонская "Барселона" назвала цену на своего вингера Мунира Эль-Хаддади, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" оценили 21-летнего футболиста, которым в настоящее время интересуется леверкузенский "Байер", в 30 миллионов евро. Виду того, что для "фармацевтов" такая стоимость является неприемлемой, они намерены провести переговоры с каталонским грандом о ее снижении.

Напомним, переход Неймара в "Барселону" будет оформлен до конца недели. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов