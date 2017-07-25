"Барселона" назвала стоимость Мунира

Каталонская "Барселона" назвала цену на своего вингера Мунира Эль-Хаддади, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" оценили 21-летнего футболиста, которым в настоящее время интересуется леверкузенский "Байер", в 30 миллионов евро. Виду того, что для "фармацевтов" такая стоимость является неприемлемой, они намерены провести переговоры с каталонским грандом о ее снижении.

Напомним, переход Неймара в "Барселону" будет оформлен до конца недели. | soccernews.ru