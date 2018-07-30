"Барселона" назвала стоимость прав на название "Камп Ноу"

2 Теги барселона

"Барселона" назвала стоимость прав на название "Камп Ноу"

"Барселона" собирается продать права на название "Камп Ноу".

Как сообщает Marca, каталонцы оценивают сделку в 300 миллионов евро. Предполагается, что такую сумму потянет азиатская или американская компания.

Отмечается, что средства, вырученные с продажи прав на название "Камп Ноу", будут направлены на реконструкцию стадиона, которая запланирована на 2021 год.

Читайте также: Во вторник Месси и еще три ключевых игрока "Барселоны" выйдут из отпуска. | http://soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Почему-то бы и не продать название? Многие клубы на этом зарабатывают.

Ответить
Kireman

Бартомеу петух , имидж клуба опустил ниже плинтуса, не завидую тому, кто будет это гуано выгребать

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов