"Барселона" назвала стоимость прав на название "Камп Ноу"

"Барселона" собирается продать права на название "Камп Ноу".

Как сообщает Marca, каталонцы оценивают сделку в 300 миллионов евро. Предполагается, что такую сумму потянет азиатская или американская компания.

Отмечается, что средства, вырученные с продажи прав на название "Камп Ноу", будут направлены на реконструкцию стадиона, которая запланирована на 2021 год.

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